Uwaga na burze. Jest ostrzeżenie dla pow. wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego

W powiecie wieluńskim, wieruszowskim i pajęczański ostrzeżenie obowiązuje dziś, 9 czerwca od od godz. 14 do godziny 22. W regionie jednak już powoli zaczyna grzmieć, pojawiły się też chmury burzowe. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.