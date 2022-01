Utytułowany siatkarz Marcin Możdżonek do burmistrza Wielunia: zróbmy turniej siatkarski zamiast „pato-widowiska”

- Jeśli zrezygnuje Pan z organizacji pato-widowiska, sygnowanego twarzą brutalnego gangstera i Najmana, to przyjadę, wraz z moją fundacją i zorganizujemy za darmo trening i turniej siatkarski dla dzieci – tymi słowami Marcin Możdżonek zwrócił się na Twitterze do burmistrza Wielunia Pawła Okrasy.

Co na to burmistrz Wielunia? Inicjatywa podoba mu się, ale organizacja wydarzenia siatkarskiego we współpracy z gminą wchodzi w grę ewentualnie w innym terminie. Paweł Okrasa dał bowiem stanowczo do zrozumienia, że nie zamierza zrywać umowy z organizatorem gali MMA-VIP-4.