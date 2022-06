Uroczystość zakończenia roku szkolnego przez absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia

Podziękowania, życzenia dalszych sukcesów, gratulacje. W Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego prze absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia.

Trzy lata to jest tak naprawdę bardzo niewiele w życiu człowieka, ale to są takie lata, które czasami mają największy wpływ na nasze życie. Myślę, że dziś jest właśnie ten moment, kiedy kończycie taką trzylatkę. Kończycie z kapitałek, którym będą wasze świadectwa, zaświadczenia, podziękowania. Co zrobicie z tym kapitałem, nie wiem, ale jestem przekonana, że macie pełną świadomość tego, że dla nas, waszych nauczycieli dzisiaj coś się kończy, ale dla was zaczyna się wszystko- żegnała absolwentów Elżbieta Urbańska- Golec, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.