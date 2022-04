Uroczyste obchody 79. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Akcja "Żonkile" w Wieluniu

W środę 20 kwietnia godz. 11:30 przy pomniku przy ul. Sienkiewicza w Wieluniu odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie w getcie Warszawskim w jego 79. rocznicę.

Obchody, podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowała młodzież z II LO i działająca tam grupa Szlakiem Wieluńskich Żydów. W tegorocznych uroczystościach udział wzięli uczniowie II LO, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu wraz z nauczycielami oraz władze powiatu - starosta Marek Kieler z wicestarostą Krzysztofem Dziubą i władze miasta z burmistrzem Pawłem Okrasą i jego zastępca Joanną Skotnicką - Fiuk na czele.

Czasy wojny holokaustu, to czasy okrucieństwa, bólu strachu i dna upokorzenia - mówiła Agnieszka Mysakowska, lider grupy "Szlakiem Wieluńskich Żydów - To czas, który towarzyszył wojownikom i wojowniczkom getta warszawskiego w tej wyjątkowo nierównej walce z żołnierzami niemieckimi. W walce nie o zwycięstwo, nie o lepszą przyszłość, ale w walce o godną śmierć. Te czasy to także miłość, która w tym piekle okrucieństwa pozwalała na odrobinę normalności i zachowanie człowieczeństwa. Była najwyższym dobrem ponad złem świata.