Uczniowie I LO w Wieluniu sprzeciwili się gali MMA, teraz szkołę odwiedzi dr Tomasz Rożek, znany popularyzator nauki

Tomasz Rożek jest doktorem nauk fizycznych, dziennikarzem i popularyzatorem nauki. 1 lutego ogłosił, że odwiedzi I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu. To pozytywny efekt potężnego zamieszania wokół gali MMA, planowanej w wieluńskiej hali sportowej 5 marca, do której ostatecznie tutaj nie dojdzie. Uczniowie szkoły z ul. Nadodrzańskiej publicznie sprzeciwili się organizowaniu obrosłej złą sławy imprezy w mieście. - Uczniowie innych szkół oczywiście będą mogli wziąć udział w tym spotkaniu – napisał dr Rożek w mediach społecznościowych.

Jak mówi dyrektor I LO Zbigniew Wiśniewski, do wizyty ma dojść na początku marca, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna. - Jeśli nauka zdalna zostanie przedłużona, to wtedy przełożymy spotkanie na inny termin. Uzgodniliśmy już, że tematem przewodnim będzie sztuczna inteligencja. Rozmawialiśmy dzisiaj dobre 40 minut. Pan doktor dał się poznać jako osoba bardzo otwarta. Spotkania z młodzieżą organizuje regularnie – mówi Zbigniew Wiśniewski.