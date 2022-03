Uciekły z dziećmi przed wojną i znalazły schronienie w gminie Konopnica. W Ukrainie zostawiły jednak swoich synów, braci, mężów i ojców...

Piękny gest solidarności z Ukrainą

Przez granicę polsko-ukraińską przechodzą setki ludzi uciekających przed wojną. Polacy starają się im pomagać na wszelkie możliwe sposoby - dostarczają prowiant, leki i inne artykuły pierwszej potrzeby, ale też wspierają uchodźców zwykłą rozmową czy pomagają w transporcie. Kilka dni temu na przejście graniczne w Medyce z darami zebranymi przez mieszkańców Wielunia busem pojechali Piotr Pabisiak i jego brat Marcin Pabisiak z Szynkielowa. Drugim samochodem pełnym darów pojechał za nimi ich szwagier Piotr Madeja z Konopnicy. Na granicy przekazali wszystkie zebrane rzeczy i zabrali ze sobą kilka rodzin. Wszystkie dzięki ludziom dobrej woli znalazły już dach nad głową w gminie Konopnica.

- Wszyscy solidaryzujemy się z Ukrainą i z coraz większym niepokojem patrzymy na to, co dzieje się w tym kraju po tym, jak został zaatakowany przez Rosję i Władimira Putina. Obrazy i relacje z telewizji zarówno z pogrążonej wojną Ukrainy i uciekającymi z niej kobietami z dziećmi, które przez kilka dni w trudach docierają na granicę budzi w nas współczucie i solidarność z Ukrainą. Nigdy nie zapomnę obrazu zmęczonych dzieci i ich wycieńczonych matek, które po dotarciu na granicę Polski czują ulgę, że są już bezpieczni, ale choć tu już nic im nie grozi, myślami są wciąż ze swoimi mężami, synami i ojcami, którzy zostali na Ukrainie, by walczyć o jej wolność. Strach, który widać w oczach tych kobiet i dzieci jest porażający. Są tak pełne strachu, że boją się nawet wsiadać do busów, czy osobowych aut i często wybierają podróż do Polski autobusem. Mówią, że najadły się już tak dużo strachu, że wolą dotrzeć we wskazane miejsce w znacznie trudniejszych warunkach, ale bez obaw - relacjonuje Piotr Madeja z Konopnicy.