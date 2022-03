Tygodniowy przegląd prasy 6.03.2022: Wieluń, 27.02-5.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Wielunia

Blisko 60 uczniów przystąpiło w Wieluniu do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

12-letnia Magdalena Maciołek z Raciszyna w gminie Działoszyn wystąpiła we wczorajszym odcinku programu The Voice Kids. Niezwykłym wykonaniem utworu „Scarlett" Igora Herbuta i zespołu LemON skradła nie tylko serca publiczności, ale przede wszystkim jurorów. Ogólnopolskie media już okrzyknęły ją jedną z faworytek 5.edycjji popularnego muzycznego show, który można oglądać w sobotnie wieczory w TVP 2.

Wierni z Wielunia spotkali się na reliktach kościoła farnego, by pomodlić się w intencji pokoju na Ukrainie. Przeprowadzono też zbiórkę pieniędzy dla wschodnich sąsiadów

Bez was nie poradzilibyśmy sobie z tą sytuacją. Jesteście wielcy – usłyszeli od starosty wieluńskiego mieszkańcy udzielający schronienia uchodźcom. Na spotkanie zorganizowane 3 marca zaproszono również przybyszy z Ukrainy. Omówiono najważniejsze kwestie związane z osiedlaniem się ich na ziemi wieluńskiej.

Zamiast trzymać w ręce długopisy, trzymacie w dłoniach karabiny. Wojnie mówimy stanowcze nie - to tylko jedno z haseł, które młodzież wieluńskich szkół ponadpodstawowych wypowiedziała podczas protestu, który zorganizowano na placu Legionów w Wieluniu. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich wieluńskich szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami i dyrektorami, władze miasta i powiatu, władze parlamentarne oraz jeden ze świadków bombardowania Wielunia w 1939 roku.

Duży wybór filmów przygotował Kino-Teatr Syrena w Wieluniu na okres od 4 do 10 marca. W galerii zdjęć znajdziecie repertuar i plakaty promujące wyświetlane obrazy. Poniżej możecie obejrzeć ich zwiastuny

Tym razem nie do pożaru, czy wypadku, ale do... sarny, która ugrzęzła w rowie melioracyjnym w Wygodzie ruszyli z pomocą strażacy z OSP Skomlin. Aby wyciągnąć przestraszone zwierzę, trzeba było użyć linki oraz szelek do pracy na wysokości