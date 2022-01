Tygodniowy przegląd prasy 30.01.2022: Wieluń, 23.01-29.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Wielunia

Przegląd tygodnia: Wieluń, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Maturzyści z Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu bawią się dzisiaj na studniówkowym balu. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z oficjalnej części balu.

Los ich nie oszczędza. 6-letnie bliźniaczki Natalia i Wiktoria, które w ubiegłym roku trafiły do Rodzinnego Domu Dziecka w Lubczynie znów muszą stoczyć walkę. Tym razem o wzrok. Z powodu dużej wady wzroku obie dziewczynki niedowidzą. Ich opiekunowie robią wszystko, by zminimalizować ogromną wadę wzorku, która bez leczenia mogłaby doprowadzić nawet do jego utraty, ale ponieważ dziewczynki borykają się też z innymi chorobami, koszty leczenia przerastają finansowe możliwości ich rodziców. Proszą o wsparcie. W akcję pomocy włączyły się już władze gminy i mieszkańcy.