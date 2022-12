Tydzień zdrowia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu

„Dbaj o zdrowie już teraz, bo tu czas się liczy!”. Takie hasło przyświecało Tygodniowi Zdrowia zorganizowanemu w dniach 21 – 28 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Wieluniu przez Szkolny Wolontariat. Gwoździem programu projektu był Dzień Piżamy, w którym uczniowie przyszli do szkoły w piżamach lub jej elementach albo z hasztagiem #PIŻAMA lub zwykłym napisem. Takim akcentem uczniowie nawiązali do zadania podkreślającego wartość zdrowego snu. Dzień Piżamy był to również Dzień Solidarności z Dziećmi na Oddziałach Onkologicznych, dla których piżama jest zwykłym, codziennym strojem.