Turniej z cyklu "Młodzi Giganci Siatkówki" odbędzie się w Wieluniu

Rozdolski zawarł umowę jako prezes Stowarzyszenia Powiatowy Klub Piłki Siatkowej "Siatkarz" w Oleśnicy, ale prezesuje on też Dolnośląskiemu Związkowi Piłki Siatkowej. Przy podpisaniu umowy był obecny także m.in. Mariusz Grabczak, prezes klubu WKS Wieluń, który od lat współpracuje z inicjatorem „Gigantów Siatkówki”.

Rozgrywki są organizowane po raz ósmy, a impreza w Wieluniu będzie jedną z eliminacji regionalnych. O ile szkolny obiekt, oddany do użytku w grudniu 2021 r., nie jest przystosowany do zawodowych rozgrywek siatkówki seniorów, tak nie ma przeszkód, aby organizować w nim zmagania młodzieżowe. - Hala sportowa ZS1 świetnie nadaje się do tego typu rozgrywek – zapewniają organizatorzy.