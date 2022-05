Turniej charytatywny o puchar dyrektora ZSS w Wieluniu zakończony. Sukces Wieltonu i debiutantów

W sobotę 21 maja na boisku przy Zespole Szkół nr 2 im Jana Długosza w Wieluniu rozegrano organizowany już po raz ósmy turniej charytatywny. W tym roku osiem zespołów walczyło o puchar dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu.

O dobrym występie mogą mówić debiutanci: zespół Yes We Can, który zajął 4. miejsce i drużyna Europart Polska SA, która w finale uległa zespołowi Wieltonu dopiero po rzutach karnych. Wielton wygrywając turniej wrócił na pierwsze miejsce po roku przerwy. W roku ubiegłym zespół zajął drugą lokatę.

W tym turnieju najważniejsze nie są jednak wyniki poszczególnych zespołów, a cel, czyli zbiórka pieniędzy na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu, co podkreślał jego organizator Wojciech Psuja.