Trwa Kiermasz Wielkanocny Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu

Przepiękne palmy, koszyczki, ozdoby na stół wielkanocny, kompozycje z żywych kwiatów, dekoracje drzwi, babeczki, ciasta czy baranki z masła. Na placu Legionów w Wieluniu trwa Kiermasz Wielkanocny przygotowany przez Zespół Szkół Specjalnych. To doskonała okazja do zakupienia oryginalnych dekoracji świątecznych. Stoisko będzie dostępne do godziny 16. Warto się jednak pośpieszyć, bo ozdoby schodzą niczym świeże bułeczki.