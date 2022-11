Trasy rowerowe do 66 km od Wielunia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Wycieczki rowerowe z Wielunia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Wielunia, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,58 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 201 m

Suma zjazdów: 203 m

Erytryn poleca trasę rowerzystom z Wielunia

Grudniowy objazd Częstochowy.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 106,35 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 320 m

Suma podjazdów: 1 584 m

Suma zjazdów: 1 487 m