Trasy rowerowe do 66 km od Wielunia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Trasy rowerowe z Wielunia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Wielunia, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Poraja

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 1 017 m

Suma zjazdów: 1 047 m

Utor poleca trasę mieszkańcom Wielunia

Lekka trasa dookoła zbiornika w Poraju. W budynku stacji PKP Poraj działa informacja turystyczna, gdzie można zaopatrzyć się w publikacje dot. okolicy.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,92 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 1 067 m

Suma zjazdów: 1 052 m