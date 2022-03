Trasy rowerowe do 66 km od Wielunia. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Wycieczki rowerowe z Wielunia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Wielunia, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 kwietnia w Wieluniu ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 03 kwietnia w Wieluniu ma być 6°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 78 m

Suma zjazdów: 74 m

Trasę dla rowerzystów z Wielunia poleca Promocja_wieruszow

Atrakcje na szlaku:

Lubczyna - Zespół Dworski (dwór Sczanieckich z 1913 r, park podworski pomnik przyrody, gorzelnia 1 ćw. XX w, 2 obory z 1 ćw. XX w, spichlerz zbożowy 1 ćw. XX w, 3 czworaki 1 ćw. XX w.