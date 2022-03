Tomasz Rożek spotkał się z wieluńską młodzieżą. Temat sztucznej inteligencji zainteresował uczniów

Zgodnie z zapowiedzią w poniedziałek 21 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu z młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych spotkał się doktor nauk fizycznych, dziennikarz i znany popularyzator nauko Tomasz Rożek. Spotkanie naukowca z uczniami to pokłosie sprzeciwu wobec kontrowersyjnej gali MMA, jaki wyraził samorząd uczniowski I LO, który skierował swój sprzeciw do Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy.

Z ogromną radością w sercu zauważyłem, że ten problem został zauważony nie tylko przez ludzi w wieku średnim, ale także przez ludzi młodych i to im należą się największe podziękowania. To, że ja coś napiszę, mogę napisać, ale to, że młody człowiek, na starcie swojej drogi najpierw zauważa jakiś problem, później stwierdza, że nie chce obok niego przejść obojętnie, później pisze list do kogoś, kto jest ważną osobą w lokalnej społeczności , jakkolwiek się go ocenia, to wymaga odwagi i oni ta odwagą się wykazali. Dużo większą odwagą, niż ogromna większość dorosłych - mówi Tomasz Rożek.