Tłusty czwartek 2022. Wieluńskie cukiernie szykują mieszkańcom słodką ucztę

Tradycyjne, z budyniem, bitą śmietaną, serem, z różnymi rodzajami lukru. W wieluńskich cukierniach trwają przygotowania do wypadającego 24 lutego tłustego czwartku. Lokale kuszą mieszkańców przeróżnymi słodkościami, a także promocjami. Pysznego pączka będzie można dostać nie tylko w cukierni. Sprawdźcie koniecznie w naszej galerii, jakie pyszności już jutro będzie można dostać w Wieluniu.

W galerii prezentowane są wypieki wieluńskich cukierni i piekarni:

Cukiernia Marek Gagatek

Pracownia cukiernicza Musss (przyjmowanie zamówień zakończone, dostępność pączków na miejscu - brak)

Piekarnia Strzała

Cukiernia u Jarka

Piekarnia Krajewski

Restauracja Roma

Cukiernia Klimczak 1986r.

Bułka i Spółka Piekarnia Rzemieślnicza

Również w lokalach czekają na Was promocje i konkursy. Zobaczcie, co przygotował The Gar

Pączka do zamówienia gwarantuje także pizzeria To Tu.