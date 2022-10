Takimi busami będzie wozić podróżnych nowy operator wieluńskiej komunikacji miejskiej

Będą to busy marki MAN z 23 miejscami siedzącymi i 10 stojącymi, które posiadają wejście tylko od strony kierowcy, otwierane klamką. Podobne modele już kiedyś woziły wielunian, ale zostały zastąpione bardziej przestronnymi pojazdami.

Jest już przesądzone, że od 1 listopada komunikację miejską obsłuży firma ABX2bus. Przewoźnik z siedzibą w gminie Rudniki zaoferował w przetargu dużo korzystniejszą ofertę niż PKS Wieluń, który świadczył usługę „od zawsze”. Wraz ze zmianą operatora KM podróżni przesiądą się do innych autobusów. Urząd Miejski pokazał właśnie, jakie pojazdy zostaną puszczone na trasy.

W przetargu zastrzeżono, że przewoźnik musi zapewnić minimum 11 autobusów standardowych oraz jeden pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na linii C. Minimalną liczbę miejsc określono na 32, w tym 10 siedzących. Nie mogły być one wyprodukowane wcześniej niż w 2012 r.