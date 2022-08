Tak żyli mieszkańcy gminy Wierzchlas 10 lat temu. Zobaczcie ujęcia na Google Street View

Gmina Wierzhclas na Google Street View

Google Street View pozwala odbyć na wirtualną wycieczkę po zakamarkach gminy Wierzchlas. Zobacz w galerii, czy zostałeś uwieczniony na zdjęciach Google'a! Rozpoznajesz miejscowości, w których zostały zrobione zdjęcia?Wyposażony w rejestrator pojazd Google przemierzał gminę Wierzchlas we wrześniu 2012 roku i właśnie z tego czasu pochodzą prezentowane w galerii zdjęcia.

Google Street View to popularna usługa, która przy użyciu milionów panoramicznych zdjęć przenosi świat realny do wirtualnego. Dzięki niej w dowolnej chwili możesz zajrzeć w dowolny zakamarek wybranej miejscowości. My również postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i przespacerować się tym razem po gminie Wierzchlas. Aż miło popatrzeć na malownicze widoki. Zobaczcie zresztą sami.