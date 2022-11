Tak będzie wyglądał finałowy odcinek programu Rolnik szuka żony. Po doniesieniach o kłopotach u Adrianny i Michała fani czekają na happy and

- Wszystko smakuje lepiej, jak się o coś zawalczy - mówi w zwiastunie promującym finałowy odcinek Adrianna z Łodzi.

Można się więc spodziewać, że wpisy pary, które umieścili na swoich kontach społecznościowych i które stały się pretekstem do doniesień o rozstaniu pary zostały opatrznie zrozumiane. A było tak. Michał umieścił zdjęcie, na którym siedzi w programie sam z dopiskiem "dojrzalszy o doświadczenie", a Adrianna zamieściła ich wspólne roześmiane zdjęcie z podpisem "Kiedy on mówi będziemy razem na dobre i na złe". Tyle, że tradycją programu jest, że jego prowadząca w finale najpierw rozmawia z samymi uczestnikami, a dopiero, kiedy mówią, że znaleźli miłość zapraszają do siebie wybrankę danego kandydata. Można się więc spodziewać, że fanów pary Adrianny i Michała czekają w finałowym odcinku niesamowite emocje. Gdy jedni wróżą, że się rozstali, zdecydowana większość wskazuje, że to nieprawda i na pewno zobaczymy happy end. Kto wie, może będziemy świadkami nie tylko ponownego wyznania miłości, ale dalszego kroku, czyli zaręczyn. Przekonamy się o tym w niedzielę.