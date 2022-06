Szpital w Wieluniu uruchomił poradnie chirurgii onkologicznej i leczenia bólu

- Uruchomienie nowych poradni zapewni naszym pacjentom łatwiejszy dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych – podkreśla Anna Freus, p.o. dyrektora SP ZOZ w Wieluniu.

Poradnia chirurgii onkologicznej świadczy usługi z zakresu diagnostyki i leczenia m.in. nowotworów piersi, tarczycy, skóry i tkanki podskórnej, przewodu pokarmowego, układu kostnego, narządów rodnych, układu moczowego. Kwalifikuje także pacjentów do leczenia operacyjnego oraz hospitalizacji, co jest poprzedzone badaniami diagnostycznymi. Poradnia zapewnia pacjentom opiekę oraz kontrolę po zakończonym leczeniu.

Pacjent może otrzymać skierowanie od lekarza POZ lub innej poradni specjalistycznej. Poradnia onkologiczna jest czynna we wtorki w godz. 8-16, w środy od 8 do 10 i w piątki od 10 do 12.

Jako metodę diagnostyczną stosuje się biopsję cienko- i gruboigłową. Poradnia posiada również kompetencje do wykonania badania diagnostycznego USG, badania dermatoskopem, badania histopatologicznego pobranego materiału. Wykonuje ponadto drobne zabiegi chirurgiczne w warunkach ambulatoryjnych, np. usuwanie znamion skórnych.