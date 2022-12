Szpital w Wieluniu dostał rezonans magnetyczny. Kończy się budowa oddziału ratunkowego ZDJĘCIA

Wysokiej klasy aparat diagnostyczny marki Siemens kupiła szpitalowi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Dyrekcja lecznicy nie musi także martwić się o koszty dostosowania pomieszczeń do pracy urządzenia. Rezonans magnetyczny został dostarczony razem z segmentową pracownią, którą ulokowano przy wejściu do starego oddziału ratunkowego.

- Mówimy tutaj o kilkunastu milionach złotych i sprzęcie marki premium, nie żadnej marce z dalekiej Azji za parę groszy. To skok o kilka poziomów w diagnostyce wieluńskiej lecznicy. Pacjenci nie będą już musieli jeździć na badania do Opola, Łodzi czy Częstochowy. Będzie to możliwe tutaj w Wieluniu na aparacie, którym dysponują najlepsze szpitale kliniczne – skomentował dostawę sprzętu wieluński poseł Paweł Rychlik.