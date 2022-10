Szlachetna Paczka szuka lidera w Wieluniu i Lututowie. Oto wszyscy dotychczasowi liderzy z Wielunia, którym udało rozkręcić się akcję

Oto wszyscy liderzy Szlachetnej Paczki w Wieluniu. Oni rozkręcili akcję i pomogli wielu rodzinom

W 2021 roku w Wieluniu odbyłaby się jubileuszowa edycja akcji Szlachetna Paczka. W grudniu ubiegłego roku minęło bowiem 10 lat, odkąd ogólnopolską akcję zapoczątkowano w naszym mieście i powiecie. Niestety po raz pierwszy nie mieliśmy swojego regionu Szlachetnej Paczki i wielkiego finału nie bez powodu zwanego weekendem paczkowych cudów, który odbywa się w tym samym czasie w całej Polsce. Co roku akcja w Wieluniu łączyła wiele ludzkich serc i powodowała, że dzięki wolontariuszom na czele z liderami pomoc trafiała do wielu rodzin, które znalazły się na życiowym zakręcie. Paczki przygotowywali dla nich darczyńcy. To mieszkańcy ziemi wieluńskiej, przedstawiciele wielu zakładów pracy w Wieluniu i okolicach, a także mnóstwo szkół. Nauczyciele i dyrektorzy nie mieli bowiem wątpliwości, co do tego że jest to dla nich wspaniała lekcja wolontariatu, która uczy empatii. Aby zapobiec sytuacji sprzed roku już teraz poszukiwany jest lider. Przy okazji postanowiliśmy sięgnąć do naszych archiwów i przypomnieć, kto stał na czele Szlachetnej Paczki oraz ile rodzin objęto pomocą w powiecie wieluńskim przez te wszystkie 10 lat.