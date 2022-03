Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu na przestrzeni 30 lat ZDJĘCIA

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu wczoraj i dziś

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu szczyci się 30-letnią historią i tradycją. Placówka znajduje się na osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szkoła posiada aktualnie nowoczesną i bogatą bazę szkolną i sportową, dobrze wyposażone sale lekcyjne, które sukcesywnie są modernizowane i doposażane w nowoczesny sprzęt, a także pracownie przyrodnicze, komputerowe, biblioteczne centrum multimedialne, 2 sale gimnastyczne, sale do zajęć korekcyjnych, boisko typu „ORLIK”, boisko do siatkówki plażowej oraz plac zabaw dla najmłodszych uczniów. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, w której znajdziecie fotografie z powstawania szkoły, a także bardziej aktualne zdjęcia z życia uczniów.