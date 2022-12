Sylwester 2022. Memy, życzenia noworoczne, śmieszne wierszyki

Życzenia noworoczne

Gdy Nowy Rok Staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia, a ja przy tej pięknej sposobności, życzę Ci dużo szczęścia i radości! *** Niech taneczny lekki krok, będzie z Tobą cały Nowy Rok. Niech prowadzi Cię bez stresu, od sukcesu do sukcesu! Imprezowego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku. *** Gdy Nowy Rok Staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia, a ja przy tej pięknej sposobności, życzę Ci dużo szczęścia i radości! *** Życzę Ci, abyś w ten Nowy Rok weszła/wszedł z radością w sercu. Aby nigdy nie odstępowała Cię nadzieja na lepsze jutro i wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Życzę także wszechogarniającej miłości zarówno od ludzi jak i do ludzi. Aby otaczały Cię osoby, które będą dla Ciebie motorem do działania. *** Lepszego od minionego i gorszego od przyszłego, takiego życzę Wam roku 2022. Do tego spokojnego i zdrowego, tak, abyście mogli cieszyć się z każdego dnia powszedniego. *** Ile równań niezależnych, Ile jest szeregów zbieżnych, Ile całek niewłaściwych, Ile na płaszczyźnie krzywych, Ile funkcji kwadratowych, Co nie mają miejsc zerowych, Ile krzywe mają siecznych, Ile jest układów sprzecznych, Ile różnych jest symetrii, Ile twierdzeń w geometrii, Ile przestrzeń ma wektorów, Co nie tworzą pustych zbiorów, Tyle szczęścia i radości W Twoim domu, W Nowym Roku niech zagości! *** W Nowym Roku życzę Ci 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525600 minut pogody ducha i 31536000 sekund miłości. *** Życzę, żeby spełniały się marzenia - te małe, o których wstydzimy się mówić głośno i te wielkie, które być może teraz wydają się niemożliwe. Życzę także spełniania życiu zawodowym, realizacji planów i wspinania się po drabince kariery. A w życiu rodzinnym spokoju i bezpieczeństwa. *** Roku bez trosk i zmartwień, życia w miłości, przyjaźni i szczęściu. Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech. ***

Śmieszne wierszyki na Nowy Rok

Kiedy Nowy Rok nadchodzi kieliszeczek nie zaszkodzi. Kufel piwa to za mało! Litr szampana by się zdało! Trzeba opić wszelkie troski, by następny rok był boski. Do siego roku

***

W Nowym Roku, tuż po balu, oprócz szczęścia, zdrowia, szmalu, proś niebiosa by Ci dały dużo seksu i gorzały. Do Siego Roku.

***

Przyjemnego szumu w głowie, wygodnego miejsca w rowie. No i morze jeszcze potem, spokojnego snu pod płotem. Żeby pies z kulawą nogą, Cię nie olał idąc drogą. Dużo czadu i uroku w nadchodzącym Nowym Roku.

***

Szampana piccolo,

Brokatu na czoło,

Uśmiechu na twarzy,

Szampańskiej zabawy,

Życzeń serdecznych,

Wspomnień najlepszych

oraz braku kaca,

kiedy w nowym roku pamięć wraca!

***

Kuligiem chciałam do Was przyjechać,

lecz kare konie nie chciały czekać.

Porwały sanie, mkną pod gwiazdami

a ja zostałam sama z życzeniami.

Ale gdy tylko okno otworzycie,

w świeżym płateczku życzenia złożę,

w gwiazdce co spada tutaj z obłoków

będę Wam życzyć: DOBREGO ROKU 2022!

***