Świąteczny kiermasz w Wieluniu. Tu kupicie dzisiaj i jutro ozdoby i pyszne wypieki ZDJĘCIA

Świąteczny kiermasz ruszył dzisiaj o godzinie 10. Swoje stoiska z pysznymi wypiekami, ozdobami i mnóstwem stroików w cenie od 20 do 60 zł mają Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu, Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wieluniu. Dzisiaj świąteczne zakupy można robić do godziny 16. Warto tu zajrzeć, bo stroiki i ozdoby są naprawdę piękne. Kto nie zdąży ich zakupić dzisiaj może to zrobić jeszcze jutro w godzinach od 10.00 do 16.00. Zobaczcie sami, jakie cudeńka można nabyć.