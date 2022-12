Świąteczne smakołyki dostępne w wieluńskich cukierniach

Piekarnia Graczyk kusi między innymi tradycyjnym niemieckim ciastem. Stollen to ciasto przygotowywane na Boże Narodzenie. Jego głównymi składnikami są kandyzowane owoce, rodzynki, żurawina, orzechy, rum, wanilia, cynamon i drożdże. Całość obficie poruszona cukrem pudrem. Niektórzy o tym przysmaku mówią chlebek bożonarodzeniowy i co ciekawe, to ciasto im starsze tym lepsze. Można nawet jeść je po kilku miesiącach!

W Cukierni Marka Gagatka dostępne są między innymi pierniki w różnych postaciach. Począwszy od tradycyjnych, jak choćby piernik kasztelański, po pierniczki z powidłami i te ozdobne, na choinkę. Ponadto cukiernia kusi torcikami, figurkami czekoladowymi czy domkami z piernika.