„Świąteczna pocztówka do Mikołaja”. Biblioteka miejska w Wieluniu zaprasza dzieci do udziału w konkursie. Można wygrać rower

- Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawienie w formie pracy plastycznej(rysunek, szkic, wyklejanka itp.) własnego projektu świątecznej pocztówki do Mikołaja. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 6 i 7 lat. Przyjmujemy tylko prace indywidualne. Prace zbiorowe nie będą uwzględniane. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. Praca konkursowa powinna być opatrzona nazwą szkoły lub przedszkola, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu uczestnika. Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu – załącznik do regulaminu, którą należy pobrać ze strony internetowej Biblioteki(zamieszczamy go również w galerii zdjęć) - zachęca do udziału w konkursie Iwona Podeszwa, dyrektor MiGBP w Wieluniu.

Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:

kreatywność

oryginalność

świąteczny charakter pracy.

W konkursie zostanie przyznana nagroda główna, którą przydzieli powołana przez organizatora komisja konkursowa. Jest to rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes. Po zakończeniu konkursu, prace plastyczne zostaną udostępnione w mediach społecznościowych Biblioteki.

Termin składania prac upływa 10 grudnia. Rozstrzygnięcie nastąpi 16 grudnia