Stypendia Wójta Gminy Czarnożyły za rok szkolny 20203/24 wręczone ZDJĘCIA

W czwartek 20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach odbyła się tradycyjna uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym uczniom szkół podstawowych z terenu gminy. Stypendia Wójta Gminy Czarnożyły za wysokie wyniki w nauce otrzymało aż 41 osób.

Zanim jednak wręczono stypendia i listy gratulacyjne wójt Andrzej Modrzejewski powitał uczestników uroczystości, po czym uczniowie zatańczyli na scenie poloneza. Później rozpoczęto wręczanie listów gratulacyjnych i stypendiów w wysokości 500 zł przerywane występami uczniów i uczennic szkoły w Łagiewnikach. Pełną listę nagrodzonych uczniów znajdziecie na końcu artykułu.

Po wręczeniu stypendiów wójt życzył wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji. Podziękował także nauczycielom za ich pracę w kończącym się już roku szkolnym oraz rodzicom.

Chce w imieniu pana przewodniczącego rady i swoim serdecznie wam pogratulować wspaniałych wyników, podziękować rodzicom za trud, za opiekę, bo dzieci naprawdę wymagają czasu, który trzeba im poświęcić i dopiero mogą takie wyniki osiągnąć. Bardzo serdecznie dziękuję dyrektorom i całemu gronu pedagogicznemu za zaangażowanie, za ten trud wychowywania, bo on daje efekty, na pewno po latach. My wiemy, że co dobre, dojrzewa powoli - mówił Andrzej Modrzejewski.