Studio urody Estetic w Zielonym Dachu w Wieluniu już otwarte ZDJĘCIA

Oficjalne otwarcie studia kosmetologii i medycyny estetycznej Estetic w pasażu Zielony dach odbyło się w sobotę 18 czerwca o godz. 10. Studio będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty od 9 do 14.

W ofercie studia Estetic znajdują się zabiegi takie jak: mezoterapia igłowa, mezoterapia mikroiglowa, stymulatory tkankowe, lipoliza iniekcyjna, powiększanie ust, nici rewitalizujące PDO&PLLA, wolumetria twarzy, oczyszczanie wodorowe, kwasy Gen Factor, masaż Kobido, makijaż okolicznościowy, manicure i pedicure, henna pudrowa i laminacja brwi, botox brwi i rzęs i depilacja woskiem.

Zielony Dach to pasaż na terenie dużego kompleksu handlowego przy ul. Warszawskiej, gdzie znajduje się jeszcze Centrum Ogrodnicze Lilia i Centrum Handlowe Lilia. W Zielonym Dachu dotąd znajdowały się głównie lokale z produktami spożywczymi lokalnych firm.