Strefy przemysłowa w Wieluniu. Światło dzienne ujrzał projekt planu przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fabrycznej i Warszawskiej

Nie brakuje w tej części miasta również działalności handlowo-usługowych. Aktualnie, na działce przylegającej do ul. Warszawskiej, powstaje w szybkim tempie market budowlany Mrówka (aktualne zdjęcia z placu budowy możecie zobaczyć w naszej galerii) .

Na tym obszarze skupia się działalność zakładów, które należą do największych wieluńskich firm produkcyjnych. Swoje fabryki mają tutaj takie marki jak Wielton, Gala Poland (dawniej Korona Candles), Patrol Group czy Zasada Rowery. Część obszaru wchodzi w skład Podstrefy Wieluń w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Nie jest to jednak klasyczna strefa przemysłowa, gdyż w pobliżu hal produkcyjnych zlokalizowane są budynki mieszkalne.

Procedura uchwalenia miejscowego planu została wszczęta na wniosek firmy Wielton. Największy wieluński pracodawca planuje wyposażyć swoje zakłady w instalacje fotowoltaiczne, co wymaga odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych. Postanowiono jednak nie ograniczać się tylko do terenów producenta naczep, lecz podejść do tematu kompleksowo i uchwalić nowe zasady gospodarowania na całym obszarze między ulicami Warszawską, Fabryczną, Długosza i Przemysłową. Obecnie obowiązuje tutaj aż osiem różnych planów miejscowych, uchwalanych w latach 2011-2019.