Strażacki bilans 2021 r. w pow. wieluńskim. 1,3 tys. interwencji, 23 ofiary śmiertelne, 115 rannych. Zobacz, ile wyjazdów miały OSP

1352 razy byli wzywani do akcji strażacy z powiatu wieluńskiego w 2021 roku. W tej liczbie ponad 200 alarmów dotyczyło pożarów. Wszystkich interwencji było ok. 160 więcej niż rok wcześniej. Najwięcej pracy strażacy mieli w okresie letnim (od czerwca do września). Miesiąc z największą ilością wyjazdów to lipiec – 245, najmniej interwencji było w styczniu – 59.