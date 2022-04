Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie obwodnicy Wielunia

Od 6 do 22 kwietnia mieszkańcy gminy Wieluń ponowie mogli składać uwagi do rozwiązań proponowanych przez firmę opracowującą warianty obwodnicy Wielunia. Analizie poddawane są dwa przebiegi zachodnie i jeden wschodni. Mieszkańcy spodziewali się, że ten ostatni zostanie wykluczony z prac projektowych. Takie deklaracje padły podczas konferencji z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w listopadzie 2021 r. Podczas spotkania w wieluńskim kinie, do którego doszło 14 kwietnia, do tematu odnieśli się przedstawiciele GDDKiA i biura projektowego. - Musimy analizować także przebieg wschodni, by wykazać, jak wypada na tle zachodnich - tłumaczono.