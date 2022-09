Sprzątanie świata 2022. Uczniowie posprzątali lasek "Susień" w Skrzynnie

Celem uczniów stał się lasek "Susień" w Skrzynnie. Ten sam las był sprzątany w ubiegłym roku. Niestety,obecnie jego czystość pozostawiała wiele do życzenia. Wśród śmieci nie zabrakło domowego gumoleum, zabawek dziecięcych czy nawet samochodowego akumulatora.

Pozbycie się z otoczenia odpadów i sprawienie, że będzie nam się żyło lepiej i zdrowiej to jedno, ale przede wszystkim jest to ważna działalność edukacyjna dla najmłodszych. To oni ekologię mają w swoich rękach- komentuje społeczność szkolna SP w Skrzynnie.