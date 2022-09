Spotkanie z Katarzyną Kielecką, autorką powieści "Znajda" w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Katarzyna Kielecka, autorka powieści "Znajda" spotkała się w piątek z mieszkańcami Wieluniu. W Muzeum Ziemi Wieluńskiej w rozmowie z Markiem Patykiem odpowiedziała między innymi o kulisach powstania powieści, której akcja dzieje się między innymi w Wieluniu w trakcie II wojny światowej. Autorka przeplata w powieści wątki wojenne z fikcyjną historią dziejącą się współcześnie w Łodzi. Skąd pomysł na takie właśnie połączenie?

Wychodzę z takiego założenia, że czytelnik przede wszystkim sięga po książkę po to, żeby przyjemnie spędzić czas, żeby odpocząć od tego, co go otacza w rzeczywistości. Wychodzę z założenia, że nie mogę mu tylko zaserwować rzeczy przygnębiających, ale musze go jakoś też rozerwać. Warstwa wojenna nie bardzo daje ku temu przestrzeń - mówiła Katarzyna Kielecka.