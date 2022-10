Spór władz Wielunia z wykonawcą przebudowy ulicy POW rozstrzygnie sąd? FOTO

- Spór może nawet się skończyć w sądzie – nie ukrywa burmistrz Paweł Okrasa. Źródłem tarć między ratuszem i wykonawcą przebudowy ul. POW jest rozliczenie wykonanych robót.

Do zrobienia została jeszcze nowa jezdnia na odcinku drogi od torów do granicy miasta z Widoradzem. Już od dawna powinien tu być nowy asfalt. Póki co udało się zrobić tylko chodnik.

W pierwotnej umowie termin wykonania przebudowy POW określono na styczeń 2022 r. Potem urząd dał wykonawcy czas do połowy czerwca. Gdy i ten termin nie został dotrzymany, pojawił się temat naliczania kar finansowych za opóźnienia.

Dziś już wiadomo, że firma Jamad Budownictwo z Łodzi nie dokończy inwestycji. Do tej pory jednak nie udało się ogłosić przetargu na wykonanie pozostałych prac.

- W tym roku nie ma szans na przetarg. Musimy najpierw rozwiązać problem rozliczeń z nierzetelnym wykonawcą, z którym się rozstaliśmy – rozkłada ręce burmistrz Okrasa.