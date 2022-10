Spektakl „Śmierć na gruszy” 24 października w wieluńskim kino-teatrze. Bilety już w sprzedaży

Reżyser Łukasz Kosa sięgnął po utwór zapomnianego łódzkiego dramaturga, aktora i społecznika Witolda Wandurskiego. W swojej sztuce opowiada on o śmierci, która straciła swoją moc.

Witold Wandurski – poeta, dramaturg, reżyser i działacz polityczny – był legendą międzywojennej Łodzi, do której przyjechał w 1922 roku. Organizował przedstawienia dla robotników zrzeszonych w związkach zawodowych, występował z wieczorami poetyckimi, drukował wiersze, artykuły i przekłady z języka rosyjskiego na łamach „Kultury Robotniczej” czy „Wiadomości Literackich”. Związany z amatorskim Teatrem Scena Robotnicza w Łodzi, wystawiał w nim między innymi swoje dramaty „Gra o Herodzie” czy właśnie „Śmierć na gruszy”, której wystawienie przyczyniło się do zamknięcia teatru. Łódź opuścił po aresztowaniu za działalność polityczną. Przeniósł się do Berlina, a następnie do ZSRR, gdzie został aresztowany i skazany na śmierć na podstawie fałszywego oskarżenia o szpiegostwo.

