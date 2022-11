„Ślad pamięciowy” w Wieluniu. MZW pokaże przejmującą wystawę poświęconą ofiarom reżimów totalitarnych

„Ślad pamięciowy” to projekt artystyczno-historyczny Izabeli Łapińskiej - artystki fotografa, filmoznawcy, profesora w Łódzkiej Szkole Filmowej. Autorka w przejmujący sposób prezentuje sylwetki ludzi, którzy w pierwszych latach swego życia doświadczyli prześladowań. Wystawa jest próbą wydobycia z historii zapomnianych głosów i przywróceniem ich do pamięci społecznej. Skłania widzów do refleksji nad nieludzkim wymiarem reżimów totalitarnych XX wieku i losem ich ofiar. Wernisaż w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbędzie się we wtorek 8 listopada o godz. 17.

W trzech częściach tego cyklu zwiedzający spoglądają na twarze dorosłych już dzieci Syberii, ludzi napiętnowanych doświadczeniem III Rzeszy oraz więźniów politycznych z okresu Polski Ludowej. Czarno-białe portrety wykonane przez Izabelę Łapińską utrzymane są w konwencji fotografii policyjnej, syntetycznej i wymownej. Dramatyzm ekspozycji wzmacniają nagrania wspomnień ofiar tamtych wydarzeń.

- Myślę, że wystawa będzie bardzo mocno oddziaływać na widza. Szczególnie, że tuż obok sali, w której będzie prezentowana, mamy stałą wystawę historyczną „Świadkowie mówią… 1 września 1939”. Jest ona zapisem tragicznych wspomnień mieszkańców Wielunia, często dzieci, które przeżyły bombardowanie – podkreśla Jan Książek, dyrektor MZW.

W Wieluniu wystawa „Ślad pamięciowy” będzie prezentowana do 9 grudnia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli minister kultury i dziedzictwa narodowego, łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, wojewoda łódzki i marszałek województwa łódzkiego.