Silny wiatr i burze w Wieluniu i okolicach. Strażacy interweniowali 16 razy, w akcji ponad 100 druhów

Silny wiatr dał się we znaki mieszkańcom powiatu wieluńskiego. 17 stycznia strażacy interweniowali 16 razy między innymi 2 razy do uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych, raz do uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej, a także po kilka razy do połamanych gałęzi czy zerwanych linii energetycznych. W Wieluniu w godzinach południowych porywy wiatru dochodziły do 60 km/h. Na szczęście obyło się bez większych uszkodzeń mienia, jak to miało miejsce chociażby w gminie Sławno, gdzie wichura pozrywała dachy z domów.