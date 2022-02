Serce Kubusia to tykająca bomba. 3-latek z Nowej Brzeźnicy potrzebuje pomocy

Trwa walka o serduszko Kubusia

Kubuś w Polsce został skazany na śmierć. Dlatego dokumentacja chłopca została wysłana do najlepszej Kliniki w Bostonie, gdzie lekarze podejmą się uratowania serca Kubusia. Już teraz jednak wiemy, że Kubuś jest ofiarą dużych zbiórek, czyli kosztorys operacji będzie opiewał na kwotę kilku milionów- apeluje o pomoc Edyta Herka, koordynator zbiórki na rzecz małego Kuby.

Kubuś urodził się 28 listopada 2018 roku, jednak walka o jego życie zaczęła się o wiele wcześniej. Już w ciąży wykryto u chłopca bardzo skomplikowaną wadę serca. W Warszawie wykonano zabieg przezskórnej walwuloplastyki płodowej. Polega on na wprowadzeniu za pomocą cienkich igieł do aorty dziecka tzw. balonik, który ma poszerzyć zwężone miejsce. Po kilku niepowodzeniach ostatecznie udało się i Kuba dostał szansę na życie. Jednak ten zabieg okazał się niewystarczający. Pozostawało czekać na poród i to, co wydarzy się potem. Gdy Kubuś przyszedł na świat, od razu przeszedł szereg badań, cewnikowań serca, zabieg Raschkinda, wstawienie stentu w przewód tętniczy. A potem ostatni zabieg – wstawienie implantu AFR między przedsionkami, aby tą drogą krew mogła się mieszać i natleniać.