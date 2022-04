Ścieżką rowerową z Wielunia do Gaszyna z 300-metrową przerwą zajmie się komisja przy wojewodzie

Burmistrz zobowiązał się do budowy brakującej części ścieżki rowerowej wokół swojego zaplanowanego ronda, którego nie ma. Nie ma jeszcze nawet pozwolenia na budowę tego ronda, więc przyszłość jego wykonania jest daleka, lub, powiedziałbym wysoce niepewna - mówił Krzysztof Owczarek - W środku ścieżki rowerowej jest przerwa. Ponieważ ścieżka jest tylko po jednej stronie drogi, to jak ona się kończy z przerwą 300-metrową w środku, to trzeba z niej zjechać, wjechać na jezdnię i później z jezdni wjechać z powrotem na ścieżkę rowerową.