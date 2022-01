Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Zbigniewa Ziobro ws brutalnego zabójstwa Nikosia z Wieruszowa

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację ws. brutalnego zabójstwa małego Nikosia

Po roku od złożenia Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie dotyczącej spowodowania śmierci i zgwałcenia 3– letniego Nikodema z Wieruszowa. Przypomnijmy, że pierwszy wyrok w sprawie Steva V., oprawcy małego Nikosia, zapadł 18 lutego 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, który skazał go na 25 lat więzienia z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Prokuratura w apelacji domagała się dożywocia. Stało się jednak inaczej. Sąd Apelacyjny w Łodzi 5 lutego uznał wyrok pierwszej instancji za zbyt surowy i wymierzył oprawcy Nikodema wyrok 15 lat pozbawienia wolności, uzasadniając , że doszło do pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a nie do zabójstwa z premedytacją. Sędzia przekonywał, że 25 lat więzienia lub dożywocie to kara szczególna, na którą są skazywani osobnicy wyjątkowo okrutni, brutalni i zdemoralizowani. Z takim wyrokiem nie zgodził się natomiast Zbigniew Ziobro.Prokurator Generalny zaskarżył wyrok sądu apelacyjnego w części zmieniającej orzeczenie o karze z 25 do 15 lat pozbawienia wolności, uznając ją za rażąco łagodną.