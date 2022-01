"Rycerz, szlachcic, ziemianin... podobieństwa i różnice". Nowa wystawa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej już otwarta

Oficjalne otwarcie nowej wystawy "Rycerz, szlachcic, ziemianin... podobieństwa i różnice" w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się we wtorek 11 stycznia. Nowa wystawa w wieluńskim muzeum pokazuje charakterystycznie cechy tych warstw społecznych, które z jednej strony cieszyły się przywilejami, a z drugiej to na nich właśnie ciążył obowiązek obrony ojczyzny i dbanie o kulturę narodu.

Podczas oficjalnego otwarcia wystawy historyk Marek Gogola zaznaczał, że jest ona skierowana głównie do uczniów.

Wbrew pozorom, choć będziemy mówić o dużej przestrzeni czasowej (od średniowiecza, aż do XX wieku), to tych różnic w sprawach fundamentalnych nie było - mówił Marek Gogola - natomiast celem wystawy jest ukazanie młodszym odbiorcom cech charakterystycznych tych grup społecznych, ale mamy nadzieję, że również starszy odbiorca znajdzie tutaj ciekawe elementy, które go zainteresują. Myślę, że może to być ciekawe spotkanie z historią. Na co dzień jako społeczeństwo jesteśmy bombardowani wręcz takim podejściem egalitarystycznym. Wczasach, o których mówi ta wystawa było to podejście obce. Te warstwy społeczne funkcjonowały w okresie, gdy ceniona była hierarchia i płynąca z tej hierarchii pewna harmonia społeczna.