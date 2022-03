Rutkowski ponownie w Wieluniu. W rodzinnym sporze o opiekę nad dzieckiem na razie górą matka. Ojciec dziecka ściął się z byłym detektywem

W środę 23 marca pod wieluńskim sądem rejonowym odbył się briefing prasowy Krzysztofa Rutkowskiego, który pomagał Malwinie, młodej mieszkance Wielunia w walce o przejęcie opieki nad niespełna trzyletnią córką przebywającą w domu ojca. Była to już druga wizyta Rutkowskiego w mieście w związku z ta sprawą. Przypominamy, że pani Malwina zdecydowała się skorzystać z usług biura byłego detektywa po tym, jak jej mąż, z którym się rozwodzi zabrał w lutym dziewczynkę z jej mieszkania.

Biuro Rutkowskiego podejmowało próby przejęcia dziecka, jednak ojciec dziewczynki Wojciech skutecznie odmawiał wydania córki. Aż do minionego wtorku, kiedy do oddania dziecka pod opiekę matki zmusił go sądowy nakaz.