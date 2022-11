Ruszyły challenge dla małego Jasia z Pajęczna. Do zebrania jest ponad 10 mln

Po raz kolejny małe dziecko potrzebuje olbrzymich pieniędzy na leczenie. Tym razem to mały mieszkaniec Pajęczna, Jan Czarnecki. Do zebrania jest ponad 10 mln złotych, a czasu bardzo mało. Do górnej granicy, przy której można podać lek czyli 13,5 kg, Jasiowi brakuje bowiem tylko 1,5 kilograma. Mieszkańcy Pajęczna, Wielunia i wielu innych miejscowości ponownie stanęli na wysokości zadania i ruszyli z challengami dla Jasia. Ponownie wystartowano z pompkami, przysiadami i wirtualną kawą. Do boju wyruszyły osoby prywatne, firmy, urzędy, instytucje i oczywiście niezawodni strażacy, w tym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie, twórcy #gaszynchallenge.

Pomagamy, bo pomaganie jest fajne! To nic, że braliście udział w gaszynchallenge, możecie wziąć drugi raz i trzeci i kolejny. Nasza jednostka robiła z sześć razy, ale zawsze jak piszę, że mamy nominację to wszystkie ręce na pokład i pompujemy. Każda złotówka ma tu ogromną wagę, więc prosimy was o wsparcie dla Jasia- apeluje Marcin Topór, pomysłodawca akcji #gaszynchallenge.