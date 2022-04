Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Wieluniu. LISTA KIERUNKÓW i TERMINARZ ZDJĘCIA

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Wieluniu. WAŻNE TERMINY

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12.00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00

W terminie od 19 lipca 2022 r. godz. 12.00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.