Ruszyła budowa sali sportowej przy SP w Skomlinie ZDJĘCIA,WIZUALIZACJE

Rozpoczęły się prace związane z wybudowaniem nowego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Skomlinie. Dotychczasowa, licząca sobie niemalże pół wieku sala gimnastyczna definitywnie przeszła dziś do historii.21 listopada nastąpiło jej wyburzenie. Wykonawca inwestycji, wieluńska firma IM Karczbud, planuje zakończenie pierwszego etapu prac na przełom maja i czerwca przyszłego roku. Natomiast wraz z pierwszym dzwonkiem we wrześniu 2024 nowy obiekt ma zostać przekazany do użytku.