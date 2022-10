Ruszyła budowa przy ul. 18 Stycznia w Wieluniu. Powstanie tu prawie 30 mieszkań FOTO

Kolejna deweloperska inwestycja mieszkaniowa w Wieluniu przeszła w fazę realizacji. W północnym sektorze osiedla Stare Sady powstanie pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny z windą. Inwestycja jest realizowana na działce przylegającej do ul. 18 Stycznia. Znajdujące się na niej dom jednorodzinny i budynki gospodarcze przeznaczono do rozbiórki. Ten pierwszy póki co jednak jeszcze stoi.