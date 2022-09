Rusza sezon grzewczy w Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W lokalach komunalnych grzeją już od piątku

W czwartek 29 września do mieszkańców Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej popłynie ciepło. O datę rozpoczęcia sezonu grzewczego mieszkańcy pytali już od jakiegoś czasu. Jak mówi prezes WSM Robert Kaja, spółdzielnia chciała zaczekać z rozpoczęciem sezonu do października, aż w życie wejdzie ustawa o wsparciu dla ciepłowni, ale panujące temperatury spowodowały, że zapadła decyzja o rozpoczęciu ogrzewania mieszkań jeszcze we wrześniu.

Każdy tydzień, czy dzień ogrzewania to koszty, które ponoszą mieszkańcy - mówi Robert Kaja, który przyznaje jednocześnie, że mieszkańcy zgłaszali się do spółdzielni w związku z niskimi temperaturami w mieszkaniach, które są szczególnie uciążliwe dla osób z małymi dziećmi.

Sezon grzewczy trwa już w lokalach komunalnych w Wieluniu, gdzie rozpoczął się 23 września. Przedsiębiorstwo Komunalne ogrzewa już wszystkie lokale.

Przy rosnących cenach energii ważne jest, by z ciepła korzystać w racjonalny sposób tak, by po rozliczeniu sezonu nie okazało się, że do zaliczki na ogrzewanie trzeba sporo dopłacić. W blokach spółdzielczych pracownicy WSM będą przykręcać grzejniki na klatkach schodowych tak, by te zaczynały grzać dopiero, kiedy temperatury będą naprawdę niskie.