Rowerem do 66 km od Wielunia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Trasy rowerowe w okolicy Wielunia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Wielunia, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 92,04 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 925 m

Suma zjazdów: 762 m

AlterSpider poleca trasę rowerzystom z Wielunia

Wekendowa 2 dniowa wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd.

Jasna Góra (łac. Clarus Mons) – sanktuarium wraz z klasztorem zakonu paulinów w Częstochowie, położone na wzgórzu Jasna Góra. Jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce ze znajdującym się obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który uważany jest za cudowny oraz zbiorem wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych. 16 września 1994 obiekt uznany został za pomnik historii